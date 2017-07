Sigur Ros in concerto: il 17 ottobre al Mediolanum Forum

Martedì 17 ottobre, in occasione del tour europeo An Evening With Sigur Ros, la band post-rock islandese Sigur Ros si esibirà per il pubblico del Mediolanum Forum.

In scaletta i brani più noti del gruppo insieme a un ricco materiale inedito, che andrà a formare l'ottavo album, prossimamente in uscita. Lo spettacolo sarà suddiviso in due diversi set, separati da un intervallo.