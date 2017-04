"Il silenzio" il cantautore "Forlani" contro la violenza sulle donne sabato 13 maggio "Spazio teatro 89"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 13 maggio alle 21, presso "Spazio Teatro 89" di via fratelli Zoia , il cantautore milanese Forlani porterà sul palco il suo nuovo progetto "Il Silenzio", iniziativa artistica volta a sensibilizzare le persone sul delicato tema della violenza sulle donne. «Parlare di violenza sulle donne- spiega Forlani- significa parlare di Vite spezzate, di sogni spenti ma soprattutto di silenzi, perché chi subisce simili soprusi spesso non può esprimere il proprio dramma e vive costantemente nella paura, ma ancor peggio è vittima dell' indifferenza di chi sa e ha gli strumenti per agire ma non denuncia tali situazioni o non fa sentire la propria voce per cambiare le cose. In questo senso siamo tutti responsabili per queste persone. Perciò ho ritenuto importante dire la mia, per contribuire, con grande umiltà ma con altrettanta passione, a lanciare un messaggio importante», spiega il cantautore, che ha scelto la musica per esprimere la sua vicinanza umana e morale verso le donne vittime di violenza e per focalizzare l'attenzione su un problema sociale tristemente attuale. Da tale esigenza sono nati un progetto, uno spettacolo e una canzone omonima ("Il Silenzio") che sarà presentata in anteprima la sera del 13 maggio, insieme a un videoclip inedito realizzato ad hoc per l'evento. La canzone, ballata intensa e toccante per pianoforte e voce, rispecchia al meglio lo spirito di questa iniziativa, dove non mancheranno momenti di grande emozione in una cornice, quella del teatro, che si presta a enfatizzare l'atmosfera intima e raccolta della manifestazione. Parte integrante dello spettacolo sarà quindi la musica, ma anche e soprattutto le donne che hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa. Ad aprire la serata sarà infatti la pianista e compositrice Melody Bach, pluridiplomata in pianoforte e clavicembalo al Conservatorio di Brescia al Conservatorio G.Verdi di Milano . Melody eseguirà alcune sue composizioni accompagnata dalle coreografie della ballerina Silvia Blandino, insegnante di danza classica. Nel corso della serata interverrà sul palco del Teatro anche la scrittrice e conduttrice televisiva milanese Ketty Carraffa, da sempre impegnata sul fronte della tutela dei diritti delle donne. Mentre un plauso speciale va a Roberta Lilli, organizzatrice insieme a Forlani del progetto "Il Silenzio" ed elemento imprescindibile per la realizzazione di questa lodevole iniziativa. Il costo del biglietto è di 10 euro Inizio ore 21.00 Chiusura ore 23:15 Posti a sedere: 280 Per maggiori informazioni: Roberta Lilli (lilli_roberta@libero.it) Foto e Artwork a cura di Diego Silvestrin Contatti e social https://it-it.facebook.com/ForlaniOfficial info: marcello.forlani@libero.it Press: susanna.giusto@gmail.com Press office Susanna Giusto susanna.giusto@gmail.com 3479662818