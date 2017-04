Simbiosi contemporanee. International group show

Prende il via il 4 maggio presso il Milan Art & Events Center il nuovo International Group Show dal titolo Simbiosi contemporanee, che vedrà in mostra una rassegna di oltre 30 opere di artisti italiani e cinesi. Sui due piani della Galleria si delinea un percorso espositivo quanto mai suggestivo che accompagna il visitatore in un viaggio tra percezione immediata e critica, che lascia spazio a molteplici interpretazioni. Magnetismo ed energia si manifestano attraverso forma e colore nei diversi lavori realizzati con linguaggi tradizionali e nuovi media per guidare alla riflessione sui valori della nostra società. L'intreccio delle differenti tecniche offre una testimonianza preziosa del "sentire" artistico contemporaneo, sempre in bilico tra documentazione e significazione altra. Ne deriva uno scenario onirico però proteso verso il pubblico, nel tentativo di realizzare quel senso di empatia e condivisione dell'arte e della creatività. Coniugando perizia tecnica e messaggio contemporaneo nasce quella simbiosi che recupera l'aura propria dell'arte pura e torna nuovamente a generare emozioni. Con questa mostra Milan Art & Events Center da' inizio ad una collaborazione con la galleria di Roma Loft Gallery Spazio Mater che promuove l'arte, la cultura e la divulgazione scientifica e tecnologica. In Simbiosi contemporanee, la Spazio Mater propone gli artisti Barbara Crimaudo e Fabio Masotti. Non vi è alcun metodo più sicuro per evadere dal mondo che seguendo l'arte, e nessun metodo più sicuro di unirsi al mondo che tramite l'arte. Johann Wolfgang Goethe Artisti Barbara Crimaudo Tingting Ge Fabio Masotti Zhu Wang Tongyu Wu Qian Xu Shaoqi Yin Rong Zheng All'inaugurazione saranno presenti gli artisti Coordinate mostra Titolo: Simbiosi contemporanee Organizzata da: Milan Art & Events Center, Present Contemporary Art In collaborazione con: Golf People Magazine, Spazio Mater Loft Gallery Sede: MA-EC - Milan Art & Events Center - Via Lupetta 3 (ang. Via Torino), Milano Inaugurazione su invito R.S.V.P. giovedi 4 maggio ore 18.30 Date: dal 4 al 16 maggio 2017 Orari: da martedì a venerdì ore 10-13 e 15-19 / sabato ore 15-19 Info pubblico: Tel. +39 02 39831335 - info.milanart@gmail.com