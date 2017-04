Simona Atzori e Matteo Fedeli il 4 maggio al teatro di Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Spettacolo benefico il 4 maggio alle ore 21 al Teatro di Milano: INCONTRARTI Danza/Musica/Pittura/Emozioni è una tappa del tour con il quale l'Associazione La Nostra Famiglia sta festeggiando il 70° anniversario di inizio delle attività per i bambini con disabilità. Dalla prima nazionale di Como dello scorso novembre sino all'ultima data di Casarsa della Delizia, lo spettacolo ha registrato sempre il tutto esaurito, emozionando i presenti. Protagonisti la danzatrice e pittrice milanese Simona Atzori e il violinista Matteo Fedeli, accompagnati dalle ballerine Mariacristina Paolini e Beatrice Mazzola della SimonArte Dance Company e dalla pianista Stefania Orselli. Lo spettacolo è originale ed è stato realizzato dai due artisti per incontrare gli appassionati della danza, della buona musica e della pittura: "ballerò, dipingerò in scena e userò il mio corpo e il pennello per raccontare una storia di vita e di amore", sottolinea Simona Atzori, ballerina e pittrice che ha ottenuto visibilità e riconoscimenti in tutto il mondo. "Sarà uno spettacolo che alternerà movimenti più morbidi nei cantabili a movimenti più energici nei temi dalla Spagna" precisa Matteo Fedeli, che accompagnerà Simona con il suono di un violino antico, un Guarneri del Gesù della fine del '600. Le coreografie sono state realizzate appositamente per le dieci date italiane della tournée, che vedono Matteo e Simona impegnati nei teatri delle maggiori città in cui sono presenti i Centri della Nostra Famiglia. I biglietti della data milanese del tour possono essere acquistati presso il Teatro di Milano (02 42297313 dal mercoledì al sabato dalle 14 alle 18) oppure su www.teatrodimilano.com.