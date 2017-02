Jazz: il trio del pianista Simone Daclon mercoledì 1 marzo al Blue Note

MILANO - Si apre con il live del trio del pianista e compositore Simone Daclon la programmazione dei concerti nel mese di marzo al Blue Note: mercoledì 1 marzo (ore 21; ingresso 22-27 euro) la formazione capitanata dal pianista milanese e completata da Marco Vaggi al contrabbasso e Paolo Orlandi alla batteria presenterà il nuovo album "Light gravity". In questo progetto, il trio, sempre alla ricerca di equilibrio tra tradizione e contemporaneità, si muove attraverso composizioni originali e rivisitazioni di un repertorio jazzistico ampliato, proponendo sonorità più attuali e soluzioni ritmiche e armoniche inusuali. Tra i brani del nuovo lavoro si trovano elementi ispirati alla musica contemporanea e agli ambiti più "pop", come la canzone d'autore e la tradizione sudamericana. "Light gravity" è un album di destrutturazione, in cui i musicisti si impegnano a ricostruire e alleggerire forme complesse tramite improvvisazioni essenziali e dirette, mantenendo la propria forte impronta ritmica. Classe 1981, milanese, Simone Daclon è uno dei più interessanti e talentuosi pianisti della sua generazione. Nel corso della sua carriera ha collaborato con jazzisti del calibro di Franco Ambrosetti, Fabrizio Bosso, Michele Bozza, Emanuele Cisi, Rosario Giuliani, Scott Hamilton, Nick Hempton, Fabio Morgera, Daniele Scannapieco, Roberto Taufic e Lorenzo Tucci, oltre ad artisti quali Mario Biondi, Malika Ayane, Rosalia De Souza e Alessio Bertallot. Mercoledì 1 marzo Blue Note Milano, via P. Borsieri 37; tel. 02.69016888 www.bluenotemilano.com; ore 21. Biglietti: 22-27 euro. Simone Daclon trio Simone Daclon (pianoforte); Marco Vaggi (contrabbasso); Paolo Orlandi (batteria)