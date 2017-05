Simple Plan: il 16 giugno al Fabrique

Venerdì 16 giugno al Fabrique si terrà il concerto dei Simple Plan, a Milano per una tappa di No Pads, No Helmets….Just Balls 15th Anniversary, il tour che celebra i quindici anni dal loro debutto.

Con 7 milioni di dischi venduti in tutto il mondo i Simple Plan sono tra i gruppi pop-punk più conosciuti al mondo. In Italia, oltre al concerto del Fabrique di Milano, si esibiranno al Gran Teatro Geox di Padova (14 giugno).