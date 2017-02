Il 5 marzo la Sinagoga di Milano aperta al pubblico

Domenica 5 marzo la Sinagoga di Milano aprirà le sue porte al pubblico per una visita guidata a cura di Akropolis.

Il tour partirà dai Giardini della Guastalla, di cui esplorerà tempietti, alberi secolari e una pescheria, raccontando le storie di chi vi abitò. A guidare i partecipanti attraverso il Tempio Israelitico Centrale di Milano, eclettico edificio del 1892, un'esperta di cultura ebraica che racconterà tradizioni e riti del suo popolo.

Prenotazione obbligatoria all'indirizzo sarah@akropolismilano.com, indicando come oggetto "Sinagoga 5.03" e specificando nome e cognome di ogni partecipante più un numero telefonico di riferimento. Ritrovo alle 10:20 presso l'ingresso dei Giardini della Guastalla in via Francesco Sforza 25.