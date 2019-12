Singin’ in the rain - Il musical a favore di progetto Arca per augurare “buon natale” alle persone senza dimora

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Un originale modo di trascorrere il sabato prima del Natale, contribuendo a fare anche del “bene”. Sabato 21 dicembre, alle ore 20.45, al Teatro Nazionale Che Banca! di Milano andrà in scena il celebre musical Singin’ in the Rain - Cantando sotto la pioggia, dedicato per questa speciale serata a Fondazione Progetto Arca, onlus che da 25 anni si occupa delle persone emarginate della città offrendo loro un aiuto concreto. Il ricavato dalla vendita dei biglietti andrà in particolare a sostenere i servizi di accoglienza e assistenza dedicati alle persone senza dimora e intensificati nei critici mesi invernali. Considerato come uno dei primi esperimenti di cinema nel cinema, Singin’ in the Rain è l’apice della carriera di Gene Kelly, uno dei più grandi performer di musical della storia. Nella versione teatrale messa in scena al Nazionale - con 13 coreografie di cui 6 numeri di tip-tap e la pioggia in scena - la regista Chiara Noschese si cimenta con questa leggenda restituendo una storia che fa sognare. Biglietti da 46 euro, acquistabili al link: https://www.ticketone.it/event/singin-in-the-rain-il-musical-teatro-nazionale-chebanca-11931392/?affiliate=STM Per info sullo spettacolo, il cast e il team creativo: https://www.teatronazionale.it/tutti-gli-spettacoli/singin-in-the-rain Per info su Progetto Arca: www.progettoarca.org