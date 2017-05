Sirene a Milano

Un reportage narrato, un concerto, un viaggio visivo e sonoro sulla rotta delle Sirene dal Mediterraneo alle spiagge di Bahia, da Bahia a Milano, dal mito all'arte, dal simbolo al rito, attraverso le immagini raccolte in anni di ricerca sul campo da Patrizia Giancotti, antropologa-fotografa, story teller autrice-conduttrice per Radio 3, e la musica composta per l'occasione dal percussionista bahiano Kal dos Santos, divulgatore della cultura afro-brasiliana da quasi trent'anni a Milano. La serata apre la XVI edizione dell'Arrastão di Yemanjá e si avvale della collaborazione dell'Orchestra dei Popoli. Posti limitati. Per prenotare info@orchestradeipopoli.it oppure 02-49527550