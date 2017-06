"La Sirenetta": il 7 e l'8 giugno al Piccolo

Mercoledì 7 e giovedì 8 giugno al Piccolo Teatro Grassi è in scena La Sirenetta, della compagnia Eco di fondo.

La pièce, inserita nell'ambito di Next - Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo, rilegge la fiaba di Andersen come metafora dell'identità sessuale. La Sirenetta è un'adolescente che per amore rinuncia alla sua stessa essenza nel disperato tentativo di essere ricambiata e accettata. Punto di partenza per lo spettacolo sono state alcune lettere scritte da adolescenti che hanno deciso di togliersi la vita perché non si sentivano accettati per la propria sessualità.