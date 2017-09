Il 23 e il 24 settembre eventi e intrattenimento per famiglie al Mercato Metropolitano di Porta Genova, gratis

Sabato 23 e domenica 24 settembre al vecchio Mercato Metropolitano di Porta Genova, con Sky Kids, è attesa una due giorni di giochi, intrattenimento e incontri con personaggi famosi.

Tante le iniziative proposte: con DeAKids i bambini potranno truccarsi il viso come dei cuccioli e incontrare Simone Dalla Valle, il dog trainer del programma Missione Cuccioli; con Disney sarò possibile scattarsi foto a tema e giocare insieme a Topolino; con Cartoon Network si potrà creare il proprio avatar e stamparlo su una maglietta omaggio. Sky Sport, inoltre, sarà presente nelle due aree sportive dello spazio con un campo da calcetto 3 vs 3 e un campo di street basket 3 vs 3, a disposizione gratuitamente per tutti. Per la programmazione completa: sky.it/arenasky.