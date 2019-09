Sleeping concert con Enten Hitti e Juri Camisasca al Parco Nord Milano

Enten Hitti Sleeping Concert al Festival della Biodiversità. Il giorno 21 settembre dalle ore 23.30 fino al 22 settembre alle ore 08.00 presso la Cascina Centro Parco in Via Clerici, 150 Sesto San Giovanni(Milano) si terrà un suggestivo Sleeping concert.

Un rito sonoro diretto da Enten Hitti uno dei più originali gruppi di ricerca musicali italiani in collaborazione con Juri Camisasca che aprirà il concerto alle 23.00.

Suoni, silenzi, incontri, per risvegliare memorie e sensazioni antiche. Insieme. Un concerto di una notte intera con decine di strumenti fra oriente ed occidente in un alternanza di momenti di sonno/ sogno e momenti di veglia ed ascolto consapevole. L’edizione di quest’anno sarà aperta da un concerto meditativo di Juri Camisasca, cantautore, musicista, mistico, collaboratore di Franco Battiato. Già autore di canzoni per Alice, Giuni Russo, Milva. Ci saranno arpe, cetre, sitar, liuti, violino e tutti gli altri strumenti del sogno: campane di cristallo, gong, voci…

Al mattino, per chi vuole, si potrà condividere il pane e i sogni.

Con:

Pierangelo Pandiscia: tamburi sciamanici, campane di cristallo, steel drum, strumenti etnici e rituali

Gino ape: oboe, percussioni, live electronics

Gianpaolo Verga: violino

afra crudo: canti tribali

Jos Olivini: cetra, sitar, dilruba, gong, campane tubolari,.



E' indispensabile portare materassino, sacco a pelo o coperta, cuscino.

Informazioni e Prenotazioni: www.festivalbiodiversita.net

altre info:entenhitti@gmail.com; www.entenhitti.it;