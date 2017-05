Slow brand festival 2017

Dopo il successo delle due precedenti edizioni, anche quest'anno la redazione di Brandforum, in collaborazione con l'Arte del Vivere con Lentezza Onlus fondata da Bruno Contigiani e con il supporto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ALTIS (Alta Scuola Impresa e Società), ha il piacere di presentare la III edizione di Slow Brand Festival. L'evento si svolgerà il prossimo 14 giugno in una location Slow immersa in uno storico giardino nel cuore di Milano; il posto ideale dove poter rallentare, discutere, ascoltare e dare ritmo al proprio tempo. Contraddistinto dall'hashtag #SBF017, Slow Brand Festival si palesa come un momento di approfondimento e dibattito sull'ormai costante evoluzione del fenomeno Slow in Italia: emergeranno le best practice e le strategie adottate dai grandi brand, così come dalle PMI e dalle giovani start-up, presenti sul nostro territorio che si sono contraddistinti per il loro approccio Slow. Sarà inoltre un'occasione per cogliere suggerimenti pratici su come trasformare le imprese in Slow Brand e si discuterà, poi, attorno al concetto di Slow Boss, ovvero quelle figure aziendali di rilievo che hanno saputo distinguersi per le loro scelte lungimiranti a livello gestionale, organizzativo e comunicativo. L'appuntamento per la III edizione del Festival "lento", ideato nel 2015 da Patrizia Musso (Direttore di Brandforum.it) si inserisce nuovamente nella cornice della XI Giornata della Lentezza e vuole confermarsi come occasione per avvicinare i giovani under30 al mondo delle imprese e viceversa. Un variegato gruppo di giovani (studenti, neolaureati, profili junior) ha nominato più di 100 casi di brand che si sono contraddistinti nelle categorie: Slow Advertising, Slow Spaces, Slow Web e Slow Factory. L'intera community online di Brandforum è coinvolta nella ricerca degli Slow Boss. Una Giuria Tecnica (composta da Accademici, Giornalisti, Esperti del settore e membri della Redazione di Brandforum.it) decreterà i migliori "Slow Brand 2017" e i lungimiranti "Slow Boss 2017", che verranno premiati al termine di #SBF017. L'evento, che prenderà il via alle 10.00 del 14 giugno pv, metterà a confronto il punto di vista di illustri ospiti e giovani menti attorno a tre grandi macro temi: Slow e Imprenditoria giovanile, Slow Communication e Slow Boss, Slow Factory e territorio.