Small crime + The hesitation Day di Mauro Astolfi

Small Crime

Spellbound Dance Company



Coreografia Mauro Astolfi

Musica Jonny Greenwood, Nils Frahm

Interpreti Maria Cossu, Giovanni La Rocca

Produzione Spellbound con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo



Prima mondiale, New York City Center -Apap Conference 9 gennaio 2015



Small Crime accade per caso, spesso purtroppo è un bisogno mascherato da interesse. Accade ogni qual volta si tenti con qualsiasi tipo di forza di entrare nella vita di una persona, di cercare ostinatamente di attirare la sua attenzione. Il secondo piccolo crimine, quello che spesso rovina definitivamente le nostre vite, è una conseguenza diretta del primo. Ciò accade quando chi è stato rifiutato in un particolare momento della vita, cerca vendetta, ignorando, e non riconoscendo la stessa persona che poco tempo prima era il centro dei propri pensieri. In alcuni casi rinunciare al proprio orgoglio... crea miracoli.

durata 9’



The Hesitation Day

Spellbound Dance Company



Coreografia Mauro Astolfi

Musica Norn Amon Tobin

Disegno Luci Marco Policastro

Interpreti Fabio Cavallo, Giovanni La Rocca, Mario Laterza, Giacomo Todeschi

Produzione Spellbound con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con The Egg-Albany-NY/USA



prima mondiale il 23 ottobre 2015 al The Egg/Albany di NY

È quel giorno, quel momento dove c’è una sospensione temporanea di un’azione, di un pensiero o di un giudizio. In realtà è un momento prezioso, quasi un reset dove ricordare cosa vogliamo portare di noi nel mondo esterno. L’altro significato di “esitare” è quello di trasportare qualcosa, di farlo arrivare a destinazione. Proprio questo doppio e apparentemente opposto significato della parola ha innescato questo lavoro. A volte il non sapersi (apparentemente) decidere, porta comunque alcune nostre informazioni da qualche parte e, di certo, qualcuno le avrà… qualcuno ci comprenderà. Per molti forse, per tutti coloro che sapranno leggere solo il movimento continuo, e non tutto ciò che è subito prima e subito dopo l’azione, rimarremo illeggibili e indecifrabili.





BIO. La Spellbound Dance Company nasce nel 1994, dietro volontà del coreografo Mauro Astolfi, al rientro da un lungo periodo di permanenza artistica negli Stati Uniti. A partire dal 1996 Astolfi condivide il progetto produttivo con Valentina Marini con cui la Compagnia avvia un processo di intensa internazionalizzazione e di collaborazioni trasversali. La ricca progettualità artistica unita a una visione dinamica e in costante evoluzione del marchio hanno facilitato una ampia diffusione delle creazioni in contesti diversi, dai Gala ai programmi culturali televisivi, alle piattaforme e Festival di più continenti. Applauditissima per l’eccellenza degli interpreti e la versatilità del linguaggio coreografico Spellbound conta presenze nei maggiori teatri e Festival internazionali (Serbia, Germania, Francia, Croazia, Cipro, Thailandia, Svizzera, Spagna, Austria, Bielorussia, Stati Uniti, Messico, Giappone, Singapore, Taiwan, Israele, Inghilterra, Spagna, Svezia, Panama, Canada, Turchia, Azerbaigian, Georgia, Russia e Corea del Sud). Modernità dei programmi, ricco repertorio sempre attivo, progetti di scambio e network in collegamento con la più fertile scena artistica europea, la rendono una tra le più apprezzate Compagnie italiane sul piano dell’offerta culturale internazionale. L’ensemble si avvicina al venticinquennale di attività, un arco di tempo in cui alla produzione di spettacoli di danza ha unito da sempre e con sempre maggiore interesse progetti di formazione ed educazione sia del pubblico che di almeno due generazioni di danzatori. Le attivita’ di Spellbound, oltre alle creazioni di Astolfi , abbracciano una serie di produzioni e progetti in rete con altri artisti e istituzioni su scala internazionale, come il recente “La Mode”, installazione a firma di Tomoko Mukayiama e Tojo Ito che ha inaugurato il National Taichung Theater a Taiwan nell’ottobre 2016.

Le attività di produzione sono inoltre sostenute dal Ministero per i beni e le Attivita’ Culturali e del Turismo a partire dal 2000.

Gallery