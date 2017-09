Smart run fluo: Paullo lancia la sua prima corsa sotto le stelle

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il municipio di Paullo, in collaborazione con “Smart Land - Costruire le città del futuro” e con il patrocinio dei comuni di Peschiera Borromeo e San Donato Milanese, si sta occupando dell’organizzazione della prima “Smart Run Fluo”. L’evento, in programma per venerdì 22 settembre, con ritrovo in via San Pedrino a partire dalle ore 19.30, consiste in una corsa sotto le stelle rischiarata da variopinte sfumature fluorescenti. A tutti i partecipanti, previa iscrizione al costo di 5 euro, sarà infatti consegnata una maglietta, da indossare per l’occasione, che al calar del sole comincerà a “brillare”. Ma non solo. Durante la manifestazione saranno distribuiti gadget e vernici luminose per ricreare un’ambientazione suggestiva, trapunta di vivaci colori. La “Smart Run Fluo” è aperta a tutti (bambini, adolescenti, adulti, famiglie, associazioni, professionisti e non) e prevede, a scelta, una corsa competitiva e una amatoriale sulla distanza di 9 chilometri. Coloro che invece volessero prendersela più con calma potranno optare per la camminata veloce sui 4,5 chilometri, con la possibilità di portare con sé anche il proprio amico a quattro zampe. All’arrivo sarà allestito un punto di ristoro, dove contestualmente andranno in scena spettacoli e giochi di luce. «Un appuntamento come la Smart Run consente di rivolgersi a un grande pubblico - introduce Federico Lorenzini, sindaco di Paullo -. È un’occasione di socialità e sport per l’intero territorio ma anche un modo per ampliare la conoscenza dei concetti espressi da “Smart Land - Costruire le città del futuro”, vale a dire mirare ad allagare la gamma di strumenti e innovazioni da applicare alla quotidianità per accompagnare la zona omogenea Sud Est Milano nella trasformazione in Smart Land (cioè i concetti di una Smart City applicati non più solo alla città, ma a un territorio). In altre parole, implementare tutti i processi della realtà territoriale con la tecnologia, cosicché qualunque cittadino possa gestire, ad esempio, una richiesta documentale al comune direttamente dallo smartphone anziché doversi recare fisicamente negli uffici». Le opportunità, in questo campo, sono infinite: dai sensori per l'agricoltura e l'industria alle telecamere di sicurezza, dalla comunicazione istituzionale diffusa su molteplici piattaforme alle modalità per segnalare all’istituzione eventuali problemi. Quanto è diventata più facile la vita di tutti i giorni con le tecnologie? E allora quanto potrebbe diventare “facile” un territorio che ne combina insieme qualità e vantaggi? «L’obiettivo ultimo - riprende Massimiliano Consolati, consigliere con delega all’innovazione - è far sì che “Smart Run Fluo”, evento dal carattere ricreativo, possa divulgare dunque gli slogan Smart Land. Le tematiche vere e proprie del progetto saranno poi approfondite dal punto di vista contenutistico nella seconda conferenza, in programma nel mese di novembre». Per ulteriori informazioni: www.smartlandmilano.it e www.facebook.com/smartlandmilano #SmartLand #SmartRunFluo #Run #Paullo