Smart run fluo 2019

Sabato 21 settembre, alle ore 20.00, si svolgerà a Paullo la terza edizione della Smart Run Fluo, la corsa non competitiva più divertente e fluo che ci sia. L’evento è organizzato dal Comune di Paullo, con il patrocinio del Distretto Commerciale del Sud-Est Milano e dei Comuni di Melegnano e San Donato Milanese, in collaborazione con Pro Loco Paullo ed Energia Media. Un appuntamento annuale che è diventato un punto di riferimento e che contribuisce alla conoscenza e diffusione del programma Smart Land Sud Est Milano, una progettualità per unire i comuni del territorio per politiche innovative comuni. Molte le novità in cantiere per quest’anno, prima fra tutte il punto di partenza/arrivo, che sarà allestito al Parco Muzza, all’interno del Villaggio Fluo (con animazione, musica e area food & drink). Diversamente dalle precedenti edizioni, è previsto un unico percorso di 5 Km, che si snoderà tra le vie del paese lungo un nuovo tragitto. Come sempre, invece, l’iscrizione è aperta a tutti: adulti, bambini e amici a quattro zampe. Sarà possibile iscriversi singolarmente o a squadre, recandosi – a Paullo - dal 26 Agosto al 14 Settembre presso uno dei punti autorizzati (Cartoleria Riva, Patrizia la Merceria, Bar 500, Pro Loco Paullo) e compilando l’apposito modulo. Per i ritardatari, come ultima chance, il giorno della gara verrà attivato un banco iscrizioni presso il Villaggio Fluo, dalle 17.30 alle 19.30. Ogni partecipante riceverà la maglietta ufficiale di questa terza edizione – assicurata fino al raggiungimento dei 1.500 iscritti - più il pacco gara, composto da una sacca green, una bottiglietta d’acqua e un gadget fluo. Per maggiori informazioni sulle modalità d’iscrizione e sul ritiro delle magliette e del pacco gara, consultare il regolamento presente sulla pagina Facebook Smart Run Fluo e sul sito della Pro Loco Paullo. Ma le novità non finiscono qui: avete mai assaggiato un aperitivo o un gelato fluo? Al nostro Villaggio Fluo potrete farlo! E poi: truccabimbi fluo prima della partenza, animazione prima e durante la corsa e, a fine serata, tutti in cuffia con la silent disco! Potrete scatenarvi con le playlist più divertenti, senza emettere il minimo rumore! Chi vorrà ballare indosserà le cuffie, mentre chi vorrà godersi il riposo dopo la corsa, potrà farlo tranquillamente senza essere disturbato dalla musica della “discoteca silenziosa”. Non mancherà naturalmente il momento delle premiazioni, dedicato quest’anno a: la foto del concorso social #smartsummer che avrà ricevuto più like, la squadra più numerosa, la prima squadra che taglierà il traguardo, la prima persona (non appartenente a nessuna squadra) che taglierà il traguardo, la classe più numerosa per grado di istruzione (la prima del grado infanzia, la prima del grado primaria e la prima del grado secondaria). Vi aspettiamo al Parco Muzza per una serata imperdibile, piena di energia, colori e divertimento!

