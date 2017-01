Dal 26 gennaio al 5 febbraio all'Elfo "Smith e Wesson"

Dal 26 gennaio al 5 febbraio all'Elfo andrà in scena Smith & Wesson, lo spettacolo di Alessandro Baricco per la regia di Gabriele Vacis.

Camilla Nigro veste i panni di una giovane giornalista che, in cerca della notizia della sua vita, decide di andare nei pressi delle cascate del Niagara. Qui, dove non succede mai niente, lei stessa, allo scopo di avere uno scoop, si lancia nelle cascate in uan botte con l'aiuto di Smith (Natalino Balasso), presunto meteorologo, e Wesson (Fausto Russo Alesi), un pescatore di cadaveri.

A completare il quadro la Signora Higgins (Mariella Fabbris), voce fuori campo che rivela in senso più autentico dell'opera.