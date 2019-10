Sneakerness, a Milano la fiera internazionale dedicata al mondo delle sneaker rare

Tanti venditori, un solo prodotto: sneaker. È Sneakerness, la manifestazione dedicata alle scarpe da ginnastica in programma alla Fabbrica Orobia di Via Orobia 15 a Milano per sabato e domenica 6 ottobre.

E non è una semplice fiera, è l'evento più seguito di cultura sneaker a livello internazionale, un happening dedicato alla compravendita di scarpe rare, in limited edition, numerate, autografate, pezzi storici, i modelli introvabili, le collaborazioni più prestigiose e uniche. Un vero e proprio happening culturale, un ritrovo dei più grandi estimatori di sneakers che si confrontano, vendono, ma a volte anche solo scambiano, quegli accessori che sono diventati indispensabili per definire il mood e l’iconografia delle ultime generazioni.

Nel 2018 Sneakerness si è svolta per la decima volta in Svizzera, dove questo fenomeno ha avuto inizio dall’idea del fondatore Sergio Muster. Negli anni questo festival si è svolto anche ad Amsterdam, Berlino, Mosca, Parigi, Varsavia, Colonia, Johannesburg e Rotterdam accogliendo e intrattenendo solo nel 2018 più di 45.000 visitatori.

Sneakerness è una celebrazione della passione per le scarpe da ginnastica come venivano chiamate un tempo, un melting pot di vendita e scambio dei brand più conosciuti, ma anche di prodotti storici che scalderanno il cuore dei più nostalgici. Tra eventi sportivi, dj set e food experience, Sneakerness a Milano si annuncia già un grande successo con la presenza di più di 50 reseller e la partecipazione straordinaria di Puma, New Era e Swatch come sponsor.