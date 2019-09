So what - gioielli liquidi

L’artista tedesca Nadine Kuffner sfrutta le proprietà dello stagno

sperimentando liberamente durante la fase liquida del metallo.

Le sue mani cercano di dirigere il materiale verso forme da

lei immaginate, ma all’artista resta poco controllo sul metallo bollente

e in questo processo lei è quasi soltanto un’ osservatrice.

Una serie di movimenti e forme danno vita a una coreografia, un processo molto intenso ma allo stesso modo veloce e spontaneo che porta ogni volta ad un risultato sorprendente.

Con il progetto SO WHAT l’artista si interroga sulla sottile linea che divide gioiello e scultura.

Come si definisce il valore di un gioiello? Cosa lo rende prezioso?

Il materiale, il concetto, lavorazione?

Gallery