So what? - Personale d'arte di Leslie Lismore

“So what ?”



Mostra personale d'arte di:



Leslie Lismore



A cura di Massimiliano Bisazza



-Opening: 22 novembre 2017 dalle h 18,30 alle h 21,00

In mostra fino al 5 dicembre 2017 mattino



Presso: Galleria d’Arte Contemporanea Statuto13

Via Statuto, 13 (corte int.) – 20121 Milano



Apertura al pubblico: dalle h 11 alle h 19 dal martedì al sabato





Le opere di Leslie Lismore – artista irlandese, che ha vissuto in Medio Oriente e a Londra - saranno esposte in Galleria STATUTO13 in Brera a Milano e sono “contaminate” dall’utilizzo di diverse tecniche legate al mondo della stampa e dell'incisione.



Amante dell'Arte a tutto tondo è scultore, designer e lavora molto secondo il concetto di riproducibilità della tecnica della stampa e dell'incisione; studiandone le origini e l'evoluzione.



Nel suo lavoro cerca di evitare il concetto inglese di “So what?”, reputando l'indifferenza nei confronti di un'opera d'arte o dell'artista come il più grande degli insuccessi. Non giungere al cuore del fruitore, non centrare la comunicazione di un suo lavoro artistico è del tutto inaccettabile per l'artista irlandese.



Di conseguenza si concentra in modo scrupoloso nella scelta e nell'esecuzione della tecnica artistica e conseguentemente nel mezzo scelto, nella concretizzazione dell'opera, e nella valutazione della validità del pezzo.



Molti saranno i soggetti scelti per la sua nuova personale milanese e per l'esposizione di questo nuovo progetto artistico e diverso è l'approccio induttivo, dove le tecniche sono varie e il risultato finale sicuramente più eterogeneo.



Interessante per un pubblico milanese che ha cominciato ad apprezzare il talento artistico e la valenza innovativa anche in seguito alle multiformi mostre che hanno avuto luogo in passato in Galleria STATUTO13.









Evitare una reazione di indifferenza nel visitatore è dunque un obiettivo fondamentale. In definitiva sarà poi l'utente a vagliare il giusto apporto ed a sancire il proprio giudizio finale, con ogni probabilità sorprendendosi ancor di più rispetto al passato e incontrando un piacevole riscontro con le sue aspettative.





Per informazioni:



Cell. +39 347 2265227 (mart-sab h11/19)

info@statuto13.it

www.statuto13.it

www.facebook.com/statuto13