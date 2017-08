"Soccer Festival 2017": dall'8 al 10 settembre il grande evento dedicato al calcio

Dall'8 al 10 settembre a Cologno Monzese (viale Campania 50) si terrà Soccer Festival 2017, la manifestazione consacrata al calcio.

10mila i metri quadri a disposizione per tre giorni di sport, intrattenimento e relax, con iniziative rivolte a professionisti ed amatori di tutte le fasce di età. Per l'occasione verranno allestiti: dieci campi da gioco e "game stages", un'area intrattenimento per i bambini, una zona street food, un palco per concerti e deejay set e un mercatino vintage.

Di seguito il programma dell'evento:

Venerdì 8 settembre

ore 15 Art Exibition Fenck

ore 18 Cretinas Live Show

ore 20 Trashick



Sabato 9 settembre

Tilt e Propaganda



Domenica 10 settembre

ore 16 The General Brothers

ore 18 Power Francers Live Show

ore 19 Eleganza Football Sound

ore 19:30 Matteo Cruccu (Corriere della Sera) e Paolo Maggioni (Rainews 24) raccontano i loro rispettivi libri Ex- storie di uomini dopo il calcio (Baldini & Castoldi) e Giacinto Facchetti . Il rumore non fa gol (BeccoGiallo): vicende di calcio e umanità, quelle di irrituali seconde vite di giocatori celebri e di un monumento come Giacinto Facchetti. A chiacchierare con loro Carlo Pastore (Radio 2), altro appassionato di storie di pallone

Ore 20 Locals Affair.