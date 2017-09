Social music city aftershow con Joseph Capriati

Il 23 settembre, all'Amnesia di Milano, ultimo Social Music City Aftershow con il re della Techno Joseph Capriati affiancato da B. Converso.

Ibiza, Berlino, Tokio, Bali e Milano: Un itinerario da frequent flyer, meglio ancora un itinerario da autentico peso massimo della consolle. È quello che attende a settembre Joseph Capriati, portandolo da Bali all’Amnesia Milano, dove approda sabato 23 settembre per l’aftershow di Social Music City. Sabato 23 settembre Capriati è affiancato da B.Converso, Amnesia Milano resident. Dj e produttore eclettico per definizione, B. Converso è reduce da un’estate incandescente, culminata con la release del suo Ep “Aphorisma” per l’etichetta discografica londinese NONSTOP.

Biglietti in prevendita sul circuito Do It Yourself: www.diyticket.it