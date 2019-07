Social Music City﻿﻿ 2019: Paul Kalkbrenner in consolle venerdì 26 luglio

Venerdì 26 luglio all'Ex Scalo Ferroviario di Porta Romana arriva il Social Music City, un pomeriggio e una serata dedicata alla musica e ai grandi nomi del dj set.

Gli ospiti

In consolle Paul Kalkbrenner, uno degli artisti più conosciuti del mondo della musica elettronica a livello mondiale. Al mixer con Paul Kalkbrenner ci saranno anche gli "Agents Of Time" e i "Mind Against", che arrivano al Social Music City 2019 dopo una serie di date in giro per il mondo.

Credit immagine