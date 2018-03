"Socrate il sopravvissuto/come le foglie": dall'11 al 15 aprile al Piccolo

Socrate il sopravvissuto/come le foglie - della compagnia Anagoor, premiata con il Leone d’Argento per il Teatro 2018 della Biennale di Venezia - andrà in scena al Piccolo Teatro Studio Melato dall'11 al 15 aprile 2018.

La pièce, tratta dal romanzo Il Sopravvissuto di Antonio Scurati, propone una riflessione sulla scuola e sulla formazione delle coscienze attraverso il filtro della filosofia e della tragedia. "Tra le ore che precedono la morte di Socrate per ingiunzione della città, così come sono raccontate da Platone nel Fedone, e l’ora in cui lo studente Vitaliano Caccia massacra a colpi di pistola l’intera commissione di maturità, lasciando in vita il solo insegnante di storia e filosofia, si consuma tutta la battaglia al pensiero occidentale dalle sue origini ai suoi inevitabili e tragici esiti storici, come una vera e propria Gigantomachia", scrivono gli organizzatori.