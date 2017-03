"Sogna lo spazio che vuoi, realizziamolo insieme!"

Mostra interattiva su spazio pubblico e beni comuni Sabato 11 marzo alle ore 11.00 si inaugura presso il Centro Civico al Palazzone in Via Giolitti 8 a Cinisello Balsamo la mostra interattiva su spazio pubblico e beni comuni organizzata da Needle, in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo, l'Associazione Marse, Labsus-il Laboratorio per la sussidiarietà e l'Associazione Vi.be. La mostra prevede un percorso informativo iniziale, dove sono esposti esempi e pratiche per rivalutare i beni comuni urbani; prosegue con la proposta di attività libere, allestite in maniera "interattiva": raccolta di informazioni, pioggia di idee, mappe condivise e molto altro, per lasciare il proprio segno e ripensare insieme gli spazi pubblici del quartiere. Il contributo dei partecipanti, verrà rielaborato al fine di proporre micro-progetti di rigenerazione urbana da sviluppare e realizzare insieme, sperimentando i "Patti di Collaborazione" (Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni). Sono anche in programma attività ricreative e di intrattenimento (giochi per bambini, musica e Street Food). Programma completo Sabato 11 e Domenica 12 Marzo 2017 Centro Civico al Palazzone Via Giolitti 8, Cinisello Balsamo Dalle 10.00 alle 19.00 con orario continuato Ingresso libero Sabato ore 11.00/11.30 - Inaugurazione Presentazione mostra: Needle + Associazione Marse Dialogo con: Gianfranca Duca (Assessore alle Politiche Sociali Cinisello Balsamo) Elena Taverna (Labsus-laboratorio per la sussidiarietà) Grazia Concilio (Dastu Politecnico di Milano) Sabato ore 18.00/18.30 - Breve concerto Ragazzi Associazione Vi.Be Domenica 12.00/14.00 - Pranzo con Street Food Pop Dog Tutta la programmazione è a partecipazione libera. A cura di Needle. Chi siamo: Irene Bariani, Matteo Pettinaroli e Michiko Yamada, studenti di Architettura del Politecnico di Milano, uniti nel gruppo di ricerca "Needle", che vede la rigenerazione urbana come esito di un processo partecipato, attraverso l'uso intelligente di nuove tecnologie. La nostra Tesi di Laurea Magistrale sulla rigenerazione di spazi urbani ci ha portato, grazie al supporto del Comune di Cinisello Balsamo, a condurre una sperimentazione di progettazione collaborativa. Con la collaborazione di: -Comune di Cinisello Balsamo -Associazione Marse -Laboratorio per la sussidiarietà Labsus -Associazione Vi.be