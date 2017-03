"Sogno d'autunno": dal 22 marzo al 2 aprile al Franco Parenti

Sogno d'autunno di Jon Fosse, con Giovanna Mezzogiorno e Michele Di Mauro, regia di Valerio Binasco, verrà rappresentato dal 22 marzo al 2 aprile al Franco Parenti.

Un uomo e una donna si incontrano in un cimitero, dove è collocato il vuoto di un misterioso comune vissuto. Una narrazione del fallimento dei rapporti di coppia, tra case antiche, amori lontani, nomi vecchi e genitori in attesa di sepoltura. Passato e presente si confondono, così come vita e morte, felicità e infelicità.