"Sogno di una notte di mezza estate" con marionette: dal 12 al 21 giugno al Piccolo

Sogno di una notte di mezza estate, nella riduzione e adattamento per marionette di Eugenio Monti Colla, andrà in scena al Piccolo Teatro Grassi dal 12 al 21 giugno.

Per la terza volta - dopo La tempesta (1985) e Macbeth (2007) - la Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli porta in scena un'opera shakespeariana. Circa 60 marionette - guerrieri, amazzoni, fate, servitori - sono sul placo in un allestimento continuamente mutevole, con dieci fondali diversi e un'ampia quantità di elementi che suggeriscono ambienti e situazioni.

Gli spettatori vengono trascinati tanto in situazioni realistiche quanto in scenari onirici, leggiadri e impalpabili, tra costumi lussosi e musiche composte ad hoc.