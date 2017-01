"Sogno di una notte di mezz'estate" con i ragazzi del Beccaria: dall'1 al 5 febbraio al Piccolo

Dall'1 al 5 febbraio al Piccolo Teatro Studio Melato andrà in scena Sogno di una notte di mezz'estate, lo spettacolo con i giovani attori detenuti del carcere minorile Beccaria diretti da Giuseppe Scutellà.

I ragazzi della compagnia Puntozero danno una lettura del classico shakespeariano filtrandolo attraverso le mura in cui sono rinchiusi e utilizzando il dramma come strumento per conoscere nuovi mondi.