Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Solidarietà: i Lions con una piece al teatro Nazionale di Milano, raccolgono fondi per regalare un cane guida ai non vedenti. Milano, 16 giugno 2017 Regalare un cane guida ai non vedenti è questo l'obiettivo dello spettacolo "Vent'anni dopo: Odissea nell'ospizio", che verrà messo in scena domani sabato 17, al teatro Nazionale di Milano alle 20.45. Un viaggio a ritroso di Ulisse che, dopo vent'anni di soggiorno a Itaca, annoiato dalla routine familiare, decide di ripartire per l'avventura. Ovviamente tutto ciò che incontrerà nel viaggio sarà diverso e darà origine a situazioni esilaranti con personaggi inaspettati. Quello che non ci racconta Omero ha pensato di farlo Max Ratti nello spettacolo interpretato da circa 60 dilettanti allo sbaraglio, "Professionisti allo sbaraglio" è il vero nome della compagnia, che con l'orchestra dal vivo, costumi di scena di grande raffinatezza e scenografie di sicuro effetto, calcheranno la scena in uno spettacolo aperto a tutti.