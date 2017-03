Somi in concerto: il 9 aprile al Blue Note

Domenica 9 aprile Somi salirà sul palco del Blue Note.

La cantautrice americana di origine ugandese e rwandese è vocata al new african soul - jazz, una commistione di suoni della tradizione statunitense e africana. La critica l'ha spesso paragonata a Nina Simone per la sua coraggiosa audacia e a Dianne Reeves per la sua capacità vocale.