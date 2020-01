Sonata per tubi: Beethoven al circo musicale

Concerto per tubi e non solo. Musica inconsueta o circo inedito? I musicisti suonano noti brani del repertorio classico, con gli oggetti più incredibili.

Un circo comico/musicale che stupisce per le doti attoriali quanto per la capacità musicali: Basso Tubo, Tuboncello, Tubiolino, Mini-tubo, Clavax (clava/ sax), Diabolo-fono (diabolo sonoro), Hula-Hop sonoro, Palo sonoro, tutto diventa strumento.

Il circo alimenta la follia dei personaggi in contrappunto con Hula hoop sonanti, clave che diventano sax e diaboli sonori tra pali cinesi, acrobatica e giocoleria. Sonata per Tubi ricerca le possibilità musicali di alcuni attrezzi di circo, che attraverso delle modifiche e l’uso della tecnologia, diventano degli strumenti musicali a tutti gli effetti.



“Ogni cosa che tocchiamo o facciamo emette suono: sia gli attrezzi di circo, che il palco, che noi stessi. Le clave da giocoleria con dei fori e l’aggiunta di un palloncino emetteranno un suono simile ad un sax. Applicando dei microfoni a contatto alle bacchette del diablo, trasformeremo una giocoleria visuale in sonora e con la possibilità di elaborare dei pattern musicali. Il palo cinese restituirà le variazioni di suono a seconda dell’altezza da terra in cui ci si trova.”



Attori, musicisti e artisti di circo, Nando e Maila sono tra i primi a fondare una compagnia di Circo Contemporaneo che della commistione dei linguaggi fa il suo tratto distintivo, come clown musicali fondono l’azione circense con la musica dal vivo, attraverso un linguaggio universale e accessibile a un pubblico di tutte le età.