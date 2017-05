"Songs for Eternity": il 30 e 31 maggio Ute Lemper allo Strehler

In occasione delle celebrazioni per il 70° del Piccolo Teatro, il 30 e 31 maggio allo Strehler è in scena Ute Lemper con le sue Songs for Eternity.

La cantante e attrice tedesca, a seguito di un lavoro minuzioso e appassionato, fa rivere la musica scritta da compositori ebrei tra il 1941 e il 1944. Canzoni dei ghetti e dei campi di concentramento sono dedicate ai bambini, alle donne e agli uomini perseguitati, umiliati, torturati, picchiati e uccisi dai nazisti tedeschi.