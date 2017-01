Riprende la rassegna teatrale "VENITE A TROVARCI" giunta alla sesta edizione e organizzata dall'Associazione Culturale G.O.S.T. in collaborazione con la parrocchia S. Martino di Bollate, con il patrocinio e il contributo del Comune di Bollate - Assessorato alla Cultura. La rassegna è stata realizzata con Fondazione Cariplo, tra le realtà filantropiche più importanti del mondo con oltre 1000 progetti sostenuti ogni anno per 144 milioni di euro e grandi sfide per il futuro. Giovani, benessere e comunità le tre le parole chiave che ispirano oggi l'attività della fondazione. "Dalla coesione tra le persone parte la nostra piccola rivoluzione - Giuseppe Guzzetti, Presidente - perché ciascuno dia il proprio contributo per fondare il futuro della nostra società su quei principi di solidarietà e di innovazione sociale che sono alla base dell'operato di Fondazione Cariplo" #conFondazioneCariplo. Gli appuntamenti della rassegna VeniTE A TROvarci sono stati inseriti nel palinsesto di ExpoinCittà #MilanoaPlaceToBe, certificando ulteriormente la qualità della rassegna stessa. Il terzo spettacolo che andrà in scena sarà "Io sono il mare" Produzione Oneiros Teatro. Con Adriano Martinez e Franco Ciani. Il giorno dopo l'esecuzione dell'italo americano Derek Rocco Barnabei, nel braccio della morte del carcere di Greensville a Jarrat, si incontrano il cappellano Padre Jim Gallagher, e il secondino Tenente Frank Houdson, fiero sostenitore della pena di morte e della sua necessità sociale, per la raccolta e la consegna ai familiari degli oggetti del condannato, ovvero l'archiviazione della vita di un uomo. Con maestria parole e azioni contribuiscono alla nascita di riflessioni, pongono davanti alle ragioni di chi si schiera a favore e di chi fortemente si oppone alla pena di morte offrendo molto materiale per sviscerare l'argomento. È un dialogo dal quale nessuno uscirà vincitore ma dove ogni parola ha un peso per una significativa riflessione sulla pena di morte. Lo spettacolo sarà in scena venerdì 27 gennaio alle ore 21.00 presso il "CineTeatro Splendor", piazza San Martino n°5, Bollate (MI). Si possono acquistare i biglietti presso la Biblioteca di Bollate il martedì dalle 17.30 alle 19:00 oppure tramite il circuito vivaticket (commissione di servizio per vivaticket 1.80€ oltre il prezzo del biglietto). Per informazioni inviare una mail a info@teatrogost.it oppure chiamare il numero 339.11.33.944. Di seguito sono riportati i costi: • Settore A € 20 (ridotto € 16) • Settore B € 18 (ridotto € 15) • Settore C € 15 • Under 18 € 12 E' ancora possibile acquistare gli abbonamenti come riportato qui di seguito: • Abbonamento* 3 spettacoli a scelta escluso lo spettacolo MASSIMO LOPEZ SHOW 1° settore : 45 euro • Abbonamento* 3 spettacoli a scelta escluso lo spettacolo MASSIMO LOPEZ SHOW 2° settore : 40 euro L'abbonamento* a 3 spettacoli dà diritto ad acquistare i biglietti ridotti per lo spettacolo con Massimo Lopez. * L'abbonamento è costituito dai biglietti per i singoli spettacoli I soci delle associazioni Associazione Culturale G.O.S.T., U.I.L.T., Ass. Genitori Istituto Montessori hanno diritto ai biglietti ridotti.