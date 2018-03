Sorgente sonora: Onur Ozer / Warm up: elemctro

Sabato 17 marzo arriva in città Onur Ozer, con una serata firmata Sorgente Sonora.

La sua musica arriva dalla Turchia e unisce tradizioni musicali molto diverse tra loro. Sorgente Sonora, continua il suo percorso musicale legato a grandi label e produttori innovativi dell’elettronica contemporanea, con Onur Ozer, complesso artista di Istanbul che non ha bisogno di presentazioni. Nelle sue tracce sonorità folk turche, elementi esotici, una forte impronta minimal e influenze sonore tipicamente berlinesi. La sua ultima release, Frequent Forest Turn è stata pubblicata nel 2016 dalla label Time Passages fondata da Binh e considerata dallo stesso Ozer come una sorta di famiglia. Come per molti artisti la ricerca è fondamentale e a proposito rivela: “Molti dei dischi che suoni sono stati acquistati alla ceca su discogs, senza neanche un ascolto, selezionati in base all’artista o all’etichetta o lo stile. Uso diversi parametri per la ricerca, ad esempio, una combinazione di generi acid ed electro, degli Stati Uniti, e l’anno di pubblicazione. Ma in realtà nulla è più eccitante di un vero negozio di dischi, dove scavare vere e proprie rarità”. Ad accompagnarlo in apertura il resident dj Elemctro.



Prevendite:

http://bit.ly/1703OnurOzerTickets



Alla porta:

Prima di mezzanotte: 10€

Prima dell'01.30: 12€

Dopo l' 01.30 AM: 15€