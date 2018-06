"Sormani d'estate": fino al 12 luglio nove incontri con scrittori nella Corte d’onore della Biblioteca Centrale

Sormani d'Estate, l'iniziativa che promuove nove incontri di letteratura, cultura e divertimento, torna nella corte d’Onore della Biblioteca Centrale, dal 14 giugno al 12 luglio.

Gli appuntamenti vedranno protagonisti alcuni personaggi di spicco del mondo del cinema, della letteratura e del teatro - scrittori, ma anche registi e musicisti. Al centro della rassegna, naturalmente, i libri, dai noir alle autobiografie, passando per i romanzi storici.

Sormani d'Estate inaugura il 14 giugno, alle 19, con Tony Laudadio, attore cinematografico e teatrale, regista, scrittore e musicista che, insieme a Seba Pezzani, presenterà Preludio a un bacio, edito da NNE, e si esibirà in due assoli jazz. L'iniziativa proseguirà poi il 18 giugno in compagnia del cantautore e rapper Ghemon, con il suo diario anticonformista Io sono (HarperCollins), e l’attrice, commediografa e conduttrice radiofonica Michela Andreozzi che in Non me lo chiedete più. Childfree#, (HarperCollins) rivendica il diritto di essere pienamente donna anche senza essere madre. A dialogare con loro la giornalista Raffaella Serini.

Per il terzo incontro, il 21 giugno, Yari Selvetella presenterà il suo testo Le stanze dell’addio (Bompiani), finalista al Premio Strega 2018. A leggerne alcuni brani Emanuela Villagrossi. Mentre il 26 giugno l'appuntamento sarà con l’attore Gioele Dix, che introdurrà il suo libro Dix libris. La mia storia sentimentale della letteratura, edito da ERI. L’autore dialogherà con Mario De Santis raccontando il suo rapporto con i grandi autori della letteratura, dalla notte dei tempi ai giorni nostri.

A chiudere la manifestazione nel mese di giugno, il 28, l'incontro con lo scrittore e sceneggiatore Gianfranco Calligarich, con il suo romanzo Quattro uomini in fuga (Bompiani), racconto picaresco di un’avventura teatrale.



Il 3 luglio ci sarà un’anteprima: la scrittrice olandese Connie Palmen ripercorrerà nel suo romanzo Tu l’hai detto, edito da Iperborea, storia d’amore tra i due grandi poeti “maledetti” Ted Hughes e Silvia Plath. Dario Dossena leggerà brani dell’opera.



Il 5 luglio seguirà un altro incontro internazionale: protagonista la scrittrice americana Rachel Kadish che presenterà per la prima volta in Italia Il peso dell’inchiostro (Neri Pozza), romanzo vincitore del National Jewish Book Award. A presentarlo, la scrittrice e traduttrice Elena Loewenthal; mentre a leggerne alcuni brani Alessandra De Luca.



Anteprima nazionale il 10 luglio con Omar Di Monopoli e il suo noir Uomini e cani (Adelphi), una storia di delitti e sopraffazione ambientata nel cuore del Salento. A dialogare con l’autore Luca Crovi; mentre a leggerne alcuni estratti Dario Dossena.



Sormani d'Estate 2018 si concluderà il 12 luglio con Marco Balzano e il suo Resto qui (Einaudi), romanzo finalista al Premio Strega e da mesi nella classifica dei libri più letti. A leggere alcuni brani di questa lancinante storia d’amore per la propria terra sarà Federica Fracassi, pluripremiata attrice di cinema e di teatro. A presentarlo Anna Folli, curatrice della rassegna.



Tutti gli incontri, con inizio alle ore 19, saranno accessibili gratuitamente e fino a esaurimento posti. In caso di pioggia le iniziative si terranno nella Sala del Grechetto, via Francesco Sforza 7. Per il programma completo: www.comune.milano.it/sbm.