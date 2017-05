Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

A cura di Vincenzo Argentieri e Emilie Gualtieri Dal 10 al 28 maggio 2017 inaugurazione mercoledì 10 maggio alle ore 18.30 Dal 10 al 28 maggio 2017, la GAR - Galleria Artepassante Repubblica di Milano accoglie la mostra collettiva Sostare a cura di Vincenzo Argentieri e Emilie Gualtieri. Le opere presenti sono accomunate dall'uso della scrittura come significato e immagine. Lo spazio ospita i lavori di quattro artisti, Benedetta Barbuto, Federica Colombo, Giulia Gentilcore e Cristiano Rizzo, studenti dell'Accademia di Belle arti di Brera. Ogni autore ha uno stile e una produzione artistica differente. La caratteristica comune delle opere in mostra è l'uso della parola, poetica e descrittiva, sia che questa venga narrata, cancellata, piegata o celata. Le opere sono esposte su un lungo tavolo condividendo un unico orizzonte. Un modo per invitare lo spettatore ad avvicinarsi alle opere fino a toccarle, sfogliarle, leggerle. La volontà è di creare un incontro, allestendo uno spazio familiare allo sguardo del lettore. Una visione orizzontale, un piano di lettura su cui sostare e indugiare. Scrittura che diviene immagine, un codice da leggere con la lentezza e l'attenzione di una poesia.