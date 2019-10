Sostenibilità ad arte - Programma serale

La serata sarà animata da un intreccio tra musica e arte cinematografica all’insegna della coscienza ambientale e sociale.



"Soyalism" - Proiezione del documentario e dibattito

Un viaggio attraverso quattro continenti alla scoperta delle filiere di produzione della carne di maiale e della soia, due modelli controversi per gli impatti negativi sugli ecosistemi e sui piccoli produttori.

A seguire, dibattito con la presenza di Andrea Ricciardi, produttore del documentario.

Regia: Stefano Liberti ed Enrico Parenti

Produzione: Elliot Films



"Mondi Lontani" - Concerto

Musiche di H. Purcell, C. Monteverdi, B. Strozzi, H. Berlioz, A. Mahler, R. Vaughan-Williams e altri.

Mezzosoprano: Beth Taylor

Pianoforte: Marcia Hadjimarkos

Clavicembalo: Fabio Bonizzoni



Per iscriversi: https://bit.ly/2BGNT45



L'iniziativa si inserisce nel programma di Sostenibilità ad Arte, la rassegna culturale promossa dal Forum per la Finanza Sostenibile e Associazione Hendel nell'ambito della Settimana dell'Investimento Sostenibile e Responsabile, o Settimana SRI (12-21 novembre).

Per maggiori informazioni: www.settimanasri.it

