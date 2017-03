Sotto i girasoli Regia: Isabella Perego Con: Davide Del Grosso, Francesco Errico e Andrea Lietti Drammaturgia: Davide Del Grosso Scenografia e costumi: Mariachiara Vitali SABATO 11 E DOMENICA 12 MARZO ORE 21:00 presso LabArca Teatro Musica, via M. d'Oggiono 1, 20123 Milano ingresso intero 15 euro ingresso ridotto 10 euro PRENOTAZIONI: labarcateatromusica@gmail.com Bus 94 Tram 2, 9, 10, 14 MM2 fermata Sant'Ambrogio/Sant'Agostino Sinossi: Storie di guerra, ma lo spettacolo vuole andare oltre le vicende personali di un soldato travolto dagli eventi tragici di quegli anni per cercare di affrontare il tema della guerra da un punto di vista più ampio, antropologico e universale. Per andare ancora più a fondo e al di là del fatto storico, la vicenda viene allargata a tre personaggi: tre ventenni milanesi, costretti a partire per il fronte portando con sé tutta la loro vitalità, la loro voglia di vivere, la loro amicizia, la spensieratezza di chi vuole credere che la vita sia un dono troppo grande e meraviglioso per poter essere sprecato in una folle avventura bellica. Lo spettacolo si basa sulla testimonianza diretta di Augusto Tognetti nonno della regista, Isabella Perego, spedito dal regime fascista in Russia per combattere quella guerra assurda. Note di regia: "I valori della vita e della giovinezza, nella fragilità che emerge dall'incontro tra un ragazzino e la guerra, trasformeranno ogni orrore subìto in bisogno di vivere, come una piccola fiamma che, nonostante tutto, continua a brillare, tra la neve che copre ogni cosa, nel freddo, nella solitudine dell'abbandono, in un destino che dopotutto non era già segnato." Altro: Spettacolo teatrale premiato con Menzione Speciale al Festival Young Station 2015 di Montemurlo Compagnia: La Compagnia Puntoteatrostudio (PTS) di Milano nasce ufficialmente nel 2011, agendo nel campo della formazione e recitazione in Milano e provincia. Nel 2014 Puntoteatrostudio vince un bando indetto dal comune di Milano per la gestione degli spazi di Villa Litta: il progetto prende il nome di Villa Viva! All'interno della Villa, organizza una propria rassegna teatrale ed apre una scuola di teatro per tutte le età. Grazie ai vari spettacoli: -Vincitore festival MiasSaggi, scuole private milanesi 2015 -Finalista al Premio Pancirolli 2016