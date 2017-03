Sotto i girasoli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

La Compagnia PuntoTeatroStudio porta in scena uno dei suoi spettacoli di maggior successo in un doppio appuntamento per la città di Milano: il primo l'11 e il 12 marzo presso LabArca in zona Navigli, e il secondo l'1 aprile a ComTeatro in zona Corsico per la rassegna Incontri. Augusto, Carmine e Federico sono tre ragazzi costretti a partire per la guerra. Insieme alla divisa e alle armi in dotazione scelgono di portare con sé, in gran segreto, tutta la loro vitalità, la loro gioia di stare al mondo, la loro amicizia e l'emozione di chi vuole credere che la vita sia un dono troppo grande per essere sacrificato. La voce fuori campo e le registrazioni originali di Augusto Tognetti, sopravvissuto al campo di concentramento di Buchenwald, accompagnano l'incessante procedere degli eventi vorticosi che andranno dritti al cuore del racconto: la fragilità umana che si rialza e trova il suo senso, una poesia nata, nonostante tutto, dall'incontro tra un ragazzino e la guerra. Una favola vera di dolore e rinascita.