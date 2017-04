SOTTO IL TAPPETO è un'esposizione di quadri sculture foto e installazioni di artisti provenienti dal territorio campano che si terrà a Milano dal 6 al 9 aprile 2017 durante il fuorisalone evento collaterale al salone del mobileLa Terra come appartenenza, ancoraggio alla realtà, essenza vitale,custode di memorie, luogo da difendere e pensare. L'invito è di guardare sotto al tappeto, alzarne i lembi, approfondire, entrare in ciò che realmente ci appartiene e prendere consapevolezza di questa vita sotterranea. Prendendo in esame lo stato presente e la sua imperfetta e mutevole organicità gli artisti ci portano in un dialogo artistico e poetico sulle misteriose radici da cui prende forma e fiorisce la vita nella sua complessità. I linguaggi e gli approcci sono molteplici: dalle foto di Marco Rossetti dove la terra è luogo di memoria, le sculture di Andreas Zampella volte alla ricreazione di uno stato originario, le sculture di Chiara Corvino dove una Botanica visionaria indaga sulla fertilità del suolo, le opere di Anna Sobczak dove delle cromatografie raccontano informazioni nascoste, le compostiere di Gabriele Fiocco che raccontano il processo dell'umido attraverso sculture interattive, e i quadri di Fabio Finamore che mostrano la faccia anche urbana della terra.