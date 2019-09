Sotto la luna il mondo

Galleria Magenta, galleria d'arte moderna e contemporanea fondata da Germano Cattaneo nel 1979 a Magenta (Milano), compie 40 anni e per festeggiare una data così importante organizza una serata-evento speciale, a ingresso libero e gratuito, che vede la partecipazione straordinaria dell’artista Paolo Carta, divenuto famoso in tutto al mondo grazie alle sue composizioni artistiche create dal vivo con la sabbia su schermi luminosi. Come in una danza, le mani dell’autore modellano i granelli di sabbia creando immagini inaspettate, autentiche, emozionanti.



La performance avrà luogo durante la serata che si apre alle ore 19.00 con un dinner party di benvenuto sulle note di Nevie, intrattenimento musicale con voce e chitarra.



Paolo Carta, ospite per la prima volta a Magenta, è un performer della Sand Art ed è anche consulente creativo di grandi personaggi dello spettacolo (tra cui Arturo Bracchetti), di produzioni cinematografiche e televisive e di musical internazionali (tra cui l’attualissimo Disney’s Mary Poppins). Dal 2010 al 2017 è stato direttore artistico di Gardaland. Per la sua esperienza è stato insignito del titolo di Cavaliere per meriti artistici nel campo di Arti e Spettacolo.



A corredo della perfomance, una mostra collettiva dei grandi Maestri del Novecento italiano che hanno contribuito ad affermare Galleria Magenta nei suoi 40 anni di attività: De Chirico, Guttuso, Migneco, Cassinari, Dova, Sassu, Campigli, Cazzaniga, Morlotti, Crippa, Banchieri, Ajmone, Lazzaro, Treccani, Nespolo.