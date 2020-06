Sotto le stelle in piazza grande

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il 29 giugno, il Consolato Generale d’Italia a Barcellona, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana Barcellona e CASA SEAT, organizzerà un evento culturale e benefico, gratuito, che raccoglierà fondi per la ricerca relativa all'emergenza Covid-19. "L'obiettivo è creare un ponte virtuale che, a partire dalle città, dai cittadini e dalla cultura, riallacci i legami sociali, politici e culturali spezzati dal trauma collettivo che abbiamo vissuto ed in particolare dal distanziamento fisico tra due paesi quali la Spagna e l'Italia le cui società sono profondamente integrate." Spiega Gaia Danese, Console Generale d'Italia a Barcellona. "In questo momento dovremmo riflettere su nuovi modi di appoggiarci e collaborare. In una situazione che ci ha costretti a chiudere porte e confini, abbiamo la possibilità di "aprirci" a nuovi modi di pensare e agire, per costruire relazioni forti che ci permettano di guardare al futuro con fiducia e positività ". Aggiunge Federica Falzetta, Segretaria Generale della Camera di Commercio Italiana Barcellona. Le città mediterranee italiane e spagnole sono molto unite, non solo per la loro storia comune e vicinanza geografica, ma anche, e soprattutto, per il movimento dei loro cittadini - intenso e, negli ultimi anni, sempre più marcato - tra le due società. Gli italiani, prima comunità di stranieri residenti a Barcellona e una delle prime in tutta la Spagna, si sono completamente integrati sia a livello culturale che professionale. Il programma di questo evento, parte del progetto ITmakES, ha come obiettivo riprendere i legami tra i due paesi e creare un ponte virtuale a partire dalle città attraverso le persone e le piazze, progettate come agorà e luogo di incontro, dove il cittadino deve potersi esprimere in senso sociale, politico e culturale. L'evento Sotto le stelle in piazza grande costituisce una piazza virtuale con diversi momenti d’incontro. In apertura, la gastronomia sarà la protagonista con la presenza dei ristoranti italiani Xemei e Cucine Mandarosso presentati da Daniele Rossi di Rasoterra e SlowFood, un movimento gastronomico nato in Italia nel 1986 e presente anche in Catalogna e che ha contribuito, tra l'altro, a rendere Barcellona la Capitale della Gastronomia Sostenibile nel 2021. Nell'ambito del progetto True Italian Taste, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiana, lo showcooking sarà un'occasione per conoscere i legami che uniscono il patrimonio culinario italiano e la gastronomia di Spagna e Catalogna, espressioni di un comune denominatore che è il Mediterraneo con i suoi prodotti autentici e di qualità. La cucina diventa, ancora una volta, un ponte tra persone, territori e tradizioni. Nel nuovo spazio CASA SEAT si svolgerà una tavola rotonda, con riflessioni che avranno come protagonisti il ruolo delle città e dei loro abitanti, a cui parteciperanno, insieme alla Console Generale Gaia Danese, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e la Sindaca di Barcellona, Ada Colau, che ha sempre accompagnato la comunità italiana in occasione della Festa Nazionale del 2 giugno. Inoltre, il pubblico potrà approfondire argomenti come l'innovazione digitale, il cinema, il teatro e la letteratura grazie ad una serie di brevi interviste con Francesca Bria (presidente del Fondo Italiano per l'Innovazione), Alfredo Rodolfi (ristorante Bacaro Barcelona), Mario Trimarchi (designer ), Andrea Occhipinti (presidente distribuzione cinematografica indipendente Lucky Red) e Benedetta Tagliabue (architetta e direttrice della Fundació Enric Miralles), che saranno accompagnate dagli interventi dell’artista della luce Domenico Pellegrino e del fumettista Claudio Stassi. Durante l'evento, saranno proiettati brevi saluti di diversi professionisti, istituzioni e festival che hanno mostrato una particolare sensibilità nei confronti delle relazioni culturali e artistiche tra l’Italia e Barcellona, la Catalogna e la Spagna. L'evento si chiuderà con performance dal vivo di musicisti e artisti contemporanei italiani, Francesco Tristano, Chano Domínguez e Costanza Francavilla da Barcellona, Tosca, Niccolò Fabi, Bandabardò e Maria Pia de Vito da Roma. E’ importante menzionare, per il suo valore speciale in questo contesto, la personale interpretazione di Tosca e Silvia Pérez Cruz di “Piazza Grande”, la canzone di Lucio Dalla accompagnata da un video creato e dipinto a mano dal 'live painter’ Andrea Spinelli. L'evento si svolgerà con un formato misto online e presenziale e sarà visibile sul canale YouTube di CASA SEAT, partner che ospita l'evento: https://youtu.be/caja0GJsomE La raccolta fondi per la ricerca dedicata all'emergenza Covid-19 andrà all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. IBAN IT 75 A 02008 05140 000400005240 Più informazioni: https://donazioni.inmi.it/donations/raccolta-fondi-per- ricerca-sul-covid-19/