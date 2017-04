"Soudain l'été dernier": dall'11 al 14 maggio al Piccolo

Dall'11 al 14 maggio al Piccolo Teatro Strehler andrà in scena Soudain l'été dernier di Tennessee Williams, diretto da Stéphane Braunschweig e prodotto dall’Odéon di Parigi.

L'enigmatica opera di Tennessee Williams Improvvisamente l’estate scorsa si sviluppa come un'inchiesta, non poliziesca ma umana, sulla morte del poeta Sébastien Venable. Un racconto che somiglia a una spaventosa allucinazione svela la realtà. Lo spettacolo sarà rappresentato in lingua francese con sovratitoli in italiano.