Soul circus: la black music a Milano

Venerdì 22 marzo 2019 alle 22 a Milano si aprirà il grande tendone della black music per l’ultimo appuntamento della stagione invernale: le voci e gli strumenti di Soul Circus Milano, che quotidianamente collaborano con grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale, si riuniranno al Biko in Via Ettore Ponti e reinterpreteranno grandi classici e chicche del soul.

Dopo il successo delle prime due serate, il Soul Circus torna live per il terzo appuntamento con un team di musicisti incredibili. Per quest'occasione la scaletta è stata scelta da Guido Gruvez, super esperto di black music, e riarrangiata Luciano Lucky Pesce per far scatenare il pubblico ancora una volta. A fare da collante a tutto lo show ci sarà sempre Taiyo Yamanouchi aka Hyst e le ballerine dell’O'Cipher Company.

Il format Soul Circus conserva il tipico spirito libero delle arti circensi con un cast di artisti che cambia ad ogni appuntamento. Questo venerdì 22 marzo ad emozionare il pubblico ci saranno:



• Wena (Ghemon) - voce

• Alessia Marcandalli (Ghemon, Akam) - voce

• Erminia Marcello (Wena & The Souldiers) - voce

• Emma Elle (Deaf Kaki Chumpy) - voce



• Luciano Lucky Pesce - tastiere

• Riccardo Bruno - batteria

• Giuseppe La Grutta - basso

• Ermanno Fabbri - chitarra

• Domenico Mamone - sax

• Tiziano Codoro – tromba.



A seguire dj set a cura di DJ AGLY.