Soul hunting il recupero dell'anima - Seminario

Lo sciamanesimo è il più antico sistema di conoscenza e guarigione conosciuto dall`umanità. Caratteristica comune ad ogni sciamano è il viaggio spirituale in una realtà diversa da quella percepita con i sensi normali (realtà non-ordinaria). Si utilizzano diversi strumenti a percussione per modificare lo stato di coscienza e rendere così possibile questa esperienza. Attraverso il viaggio, lo sciamano accede ad un universo nascosto dove riceve rivelazioni e incontra spiriti alleati in forma di animali (animali guida) e di maestri spirituali (saggi, antenati, divinità). Da questi spiriti ottiene la conoscenza ed il potere per aiutare e guarire se stesso, gli altri, il mondo. Scopo di questa esperienza è fornire un`introduzione ai metodi fondamentali dello sciamanesimo. Guidati dal ritmo del tamburo, i partecipanti sperimentano il cambiamento dello stato di coscienza ed imparano a viaggiare, come gli sciamani, nella realtà non-ordinaria del mondo spirituale. Il viaggio sciamanico, o psiconavigazione, viene utilizzato per la ricerca del potere perduto o per reintegrare la perdita di frammenti di Anima causata da traumi fisici, psichici ed emotivi. Infatti tra le pratiche spirituali il "Soul Hunting il Recupero dell'Anima" è uno dei più diffusi ed antichi rituali che i nostri antenati erano soliti praticare per guarire i traumi della vita, che da ben 40.000 anni sono la causa di perdita di Anima. La perdita di Anima è ed è stata una delle maggiori cause di disagio e malattia sin dai tempi più remoti. La possiamo definire come una malattia spirituale che causa scompensi psicologici ed emotivi. Al momento della nostra nascita la nostra Anima è spiritualmente completa, pura. Nel decorso della vita a causa di esperienze negative o dolorose perdiamo parti di Anima e quindi di vitalità. Il rituale del "Soul Hunting - Il recupero dell'Anima" è un metodo semplice ed efficace per ritrovare e richiamare quelle parti di Anima che abbiamo perso. Tale esperienza non va capita da un punto di vista logico-razionale. E molto di più, va ascoltata e sentita con tutti i nostri sensi piuttosto che vista solo con i nostri occhi. Per sperimentare il Soul Hunting dobbiamo espandere la nostra coscienza ed entrare in contatto con il nostro Bambino Magico che vive all'interno di ognuno di noi. La perdita di Anima è la perdita di parti di noi stessi che contribuiscono alla nostra intelligenza, chiarezza, vitalità, benessere e salute. Il Soul Hunting porta a casa queste parti perse che ci hanno lasciato quando abbiamo esperienziato traumi nella nostra vita. Riportare a casa queste parti di Sé è molto semplice, eccitante, facile ed efficace. E un gioco tra il Bambino Magico da cui lo Spirito è scappato e l'adulto che ne sta soffrendo la perdita. Parti della tua fanciullezza, adolescenza, maturità che furono traumatizzate e andarono perdute ritornano donando una immediata trasformazione. Trasformi le tue attitudini nei confronti della salute, sessualità, relazioni, ecc. Ritorni a casa nel tuo corpo, diventi più consapevole, in tempo presente e vivi la vita con passione.