Soul of Nature narra le vicissitudini di un’avventuriera, la coraggiosa e curiosissima Mooz, alla ricerca di un tesoro arcaico e perduto lungo la via delle Foreste Antiche. Una novella “Indiana Jones” accompagnata nel suo viaggio dai Custodi delle Foreste Antiche, spiriti ancestrali dalle fattezze animalesche.

Uno spettacolo dai toni fiabeschi, scritto e diretto da Milo Scotton, che tra meraviglia e acrobazie, poesia e virtuosismi affronta temi di rilievo - l’abbandono dei rifiuti, l’ingabbiamento degli animali, la distruzione della bellezza a causa dell’egoismo umano del possesso - trattati sempre con ironia e intelligenza, nello sviluppo di una storia alla portata di tutti.



Mooz rappresenta l’umanità intera, con la sua voglia di conoscere ed esplorare capace al tempo stesso di rovinare e deturpare la natura per trascuratezza. Questo è il suo viaggio di formazione: gli incontri con le diverse tribù animali e gli insegnamenti tratti forgeranno la sua crescita interiore, mentre alle sue calcagna un mostro/nemesi si ciberà letteralmente dei suoi errori e disattenzioni.



La nostra eroina troverà infine, grazie all’aiuto dei Custodi, il suo tesoro: un forziere in cui si nasconde il più prezioso dei doni, un seme. Mooz incapace di vederne la ricchezza lo getta delusa: saranno proprio gli animali a proteggerlo affinché lei realizzi il suo ruolo nella natura.

A Mooz non resta che scoprire il modo di guardare oltre la maschera e cogliere la persona oltre lo specchio, per migliorare se stessa e il mondo che la circonda.

