Soulscapes by Limina

Abbandonare il più familiare emisfero sinistro e andare alla scoperta del nostro lato più intuitivo: questo è ciò che si prefigge il progetto LIMINA. Nella nostra essenza non c'è dualità, non esiste un dentro e un fuori, esiste un'unica energia che si esprime in forme diverse. E che si muove su diversi livelli di realtà. Attraverso le capacità creative che ognuno di noi possiede, abbiamo la possibilità di raggiungere alcuni di questi universi "sottili" che normalmente non abitiamo. Ciò può avvenire semplicemente sostenendo e stimolando l'immaginazione, il più potente strumento di conoscenza che abbiamo a disposizione. Con questo semplice "atto magico" cercheremo di alimentare il vostro e nostro viaggio liminare, in una sorta di rito collettivo, quello celato tra le pieghe del suono, quello che può riportarci profondamente a noi stessi proiettandoci "oltre". L I M I N A Lorenzo Pierobon, canto armonico - voice modeler David Rossato, sounds alchemies - composer Stefano Somalvico, steel & woods Prenotazione obbligatoria : eventi@co-worker.it