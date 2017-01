Spartiti in concerto: il 26 gennaio in Santeria

Giovedì 26 gennaio Spartiti presenterà il nuovo album Servizio d'ordine in un concerto alla Santeria Social Club.

Spartiti nasce nel 2013 dalla collaborazione tra Jukka Reverberi e Max Collini. Nella performance, come affermano gli organizzatori: "partendo da alcuni stralci tratti da autori quali Pier Vittorio Tondelli, Simona Vinci, Paolo Nori, Gianluca Morozzi, Matteo B Bianchi e altri ancora Max Collini si addentra nella sua personalissima interpretazione della letteratura contemporanea italiana aggiungendo alcuni racconti inediti scritti di suo pugno. Nel frattempo Jukka Reverberi si destreggia tra tappeti sonori d'ambiente digitale, chitarre dilatate e gingilli analogici, sfidando l'anarchia espositiva di Max per restituire un canovaccio che presenti e rappresenti i luoghi e i tempi in cui sono nate e cresciute le culture politiche, musicali ed umanistiche da cui entrambi provengono".