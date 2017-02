Spazialtri

Quattro giovani artisti dell'Accademia di Brera, coetanei ma diversi per tecnica e ricerca artistica, si confrontano esplorando luoghi che racchiudono in sé una eterogeneità di significati apparentemente inconciliabili. In mostra le tele evanescenti di Flavia Albu, gli oggetti elaborati di Luana Corrias, le sculture di Giacomo Lambrugo e le cianotipie di Virginia Dal Magro.