Spazio alla cultura: mondo tolkieniano di Diego Martinelli

L'11 maggio dalle ore 20 siamo lieti di ospitare la mostra sul Signore degli Anelli con le illustrazioni di Diego Martinelli! Ha già esposto le sue opere al cinema Arcadia di Melzo e allo WOW - Museo del Fumetto di Milano. Programma della Serata Il nostro evento inizierà nell'ora dell'amato happy hour milanese, ma con un'accezione diversa. Il protagonista sarà "Il Signore degli Anelli ed il mondo Tolkieniano": entreremo nel mondo fantasy per eccellenza attraverso gli occhi e l'arte di Diego, potrete guardare le sue opere attraverso un percorso che vi porterà dalla Contea al regno di Mordor... fino al Vault 31! Potrete parlare con Diego e sarà a disposizione per rispondere alle vostre domande e curiosità. Dopo l'aperitivo potrete assistere ad un concerto di musica "celtica" fatto dai Travellin' Folk Duo! Costo di ingresso 10€, comprensivo di prima consumazione, concerto e mostra. Dalla seconda saranno rispettati i prezzi di listino. Inoltre dalle 19.30 alle 21 ci sarà la possibilità di consumare un ottimo aperitivo a buffet con solo 5€ in più! È gradita la prenotazione, per prenotare basta mandare un messaggio a questa pagina. Volete conoscere in anticipo quali sono le specialità dei nostri bar tender? Allora potrete rifarvi gli occhi guardando tutti gli Spritz ed i Gin Tonic che potrete assaggiare: www.vault31milano.it/specialita.php